Barcellona Pozzo di Gotto: Inizia la nuova era della pallacanestro, la nuova squadra si chiamerà Barcellona Basket 4.0

Con un assemblea pubblica è iniziata la nuova era della ASD Basket Barcellona 4.0, nome ideato per ricordare i quattro magici periodi che hanno accesso l’entusiasmo nella città del Longano, dall’era Capizzi, al periodo della Cocuzza, all’entusiasmante scalata in serie A2 con il presidente Bonina e per ultima quello dell’Orsa Basket Barcellona che con un progetto giovane e vincente è riuscita a riportare al Palalberti tanti tifosi e più di 120 bambini che stanno muovendo i primi passi con in mano il pallone a spicchi.

La nuova associazione acquisirà il titolo gratuitamente e senza debiti dall’Orsa Basket e dopo il passaggio burocratico si penserà a costituire il direttivo e ad eleggere il nuovo presidente.

Al nuovo progetto hanno aderito già 25 soci fondatori, ma l’obbiettivo è quello di raggiungere le 50 unità.

Il nuovo progetto è stato illustrato, in un assemblea pubblica svoltasi al Palallberti, dal Direttore Generale dell’Orsa Renzo Crisafulli e dagli attuali dirigenti Bartolo Mancuso e Massimo Romano.

L’Orsa Basket Barcellona continuerà a svolgere l’attività di minibasket e il settore giovanile e lavorerà a stretto contatto con la nuova realtà.

Tra i problemi da risolvere c’è quello del Palalberti che ha bisogno di interventi urgenti per la sistemazione del tetto, della caldaia e dell’impianto d’illuminazione e su questo si sta cercando di trovare un accordo con l’amministrazione comunale pronta a ridare in gestione l’impianto all’Orsa Basket.

Con l’avvento della Barcellona Basket 4.0 non cambierà la filosofia sulla scelta dei cestisti che dovranno essere giovani e pronti ai sacrifici e il 3 giugno è stato organizzato un concentramento per monitorare, sotto gli occhi attenti del riconfermato capo allenatore Pippo Biondo e del suo staff tecnico Peppe Pirri, Antonio Nania e sarà presente anche il capitano di mille battaglie Giuseppe Costantino, gli atleti nati nel 2004, 2005 e 2006.