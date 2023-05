Capo d’Orlando – Sabato 20 maggio si correrà la Mezza Maratona

Mancano solo due giorni allo start ufficiale della XII° Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando, gara nazionale tappa bronze Fidal, in programma il prossimo 20 maggio 2023 che si svolgerà unica nel suo genere in notturna, con start alle ore 19.00.

Il numero di quasi 500 iscritti premia l’impegno della A.S.D. Podistica Capo d’Orlando, pronta a servire le distanze competitive e le categorie giovanili, tutte insieme capaci di rispondere alle esigenze e ai desideri di runner di tutte le età.

Due le distanze competitive: mezza maratona e 10.5 K, inoltre all’interno della manifestazione si svolgerà il Cds Provinciale e individuale promozionale destinato alle categorie giovanili, con start dalle ore 17.00.

Confermato il tracciato ad anello, con partenza ed arrivo sul lungomare all’altezza del Cineteatro, il percorso svelerà ai partecipanti tutta l’anima di Capo d’Orlando, sia quella metropolitana con un parte del percorso inserita nel cuore della cittadina, sia il meraviglioso lungomare Andrea Doria che verrà corso per intero dai partecipanti.

Ma oltre il cuore agonistico della corsa, quest’anno l’evento si caratterizzerà per la partnership con l’Associazione “NoLimits” che supporta la manifestazione e alla quale verranno devoluti parte dei proventi derivanti dall’iscrizione degli atleti.

Il percorso, lungo 5,250 chilometri per giro, presenterà il tracciato ad anello, con partenza e arrivo dinnanzi al Cineteatro “Rosso di San Secondo” sul lungomare orlandino.

Entrerà poi nel cuore della della cittadina nella Via Roma, Via Vittorio Veneto e Via Libertà per poi tornare sul Lungomare Andrea Doria che verrà percorso per intero fino via Torrente Forno.