Gli alunni della V C della scuola primaria di San Marco d’Alunzio in visita negli studi di Antenna del Mediterraneo

Pur in tempi di social media, quando tutte le notizie vengono veicolate su internet e sembra non esserci più posto per i mezzi di informazione tradizionali, è straordinario ancora constatare come i bambini si meraviglino nel visitare un’emittente televisiva. La tv evidentemente mantiene il suo fascino e gli alunni spesso sgranano gli occhi quando, attraverso la telecamera, riescono a guardarsi in televisione e fanno a gara per leggere le notizie e toccare con mano gli arnesi di chi legge il tg. Era accaduto nel maggio dello scorso anno con gli alunni della V C della scuola primaria di San Marco d’Alunzio, è accaduto ieri con gli alunni della stessa classe che fa parte dell’istituto comprensivo di Torrenova. Tredici alunni accompagnati dalle maestre Maria Fabio ed Anna Rosa Spirito hanno visitato i nostri studi; a scuola si sono documentati sulle fonti di informazione e sulle notizie, soprattutto di cronaca, da noi hanno visto i set dove realizziamo le trasmissioni e poi, particolarmente emozionati, hanno raggiunto lo studio del tg.