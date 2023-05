Barcellona Pozzo di Gotto: il 31 maggio riaprirà il pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni-Zodda”

Il 31 maggio sarà riaperto il pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto e sempre entro questo termine è stata programmata l’apertura del reparto di oncologia con una dotazione di tre medici specialisti. Infine entro metà giugno dovrebbero concludersi tutti i lavori in corso presso la struttura sanitaria.

Sono date e circostanze riferite dal direttore generale dell’Asp di Messina Bernardo Alagna nel corso di una riunione con il comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario 28; è stato fatto il punto sullo stato attuale del percorso di attuazione degli interventi di ripristino della funzionalità del pronto soccorso del “Cutroni Zodda” indicati dall’Asp di Messina nel comunicato dello scorso 23 marzo, dopo l’incontro avuto col sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò.

Alagna e i sindaci si sono recati anche in ospedale per verificare direttamente l’andamento dei lavori. Alagna ha comunicato di essere stato sentito dalla commissione sanità dell’Ars insieme all’assessore regionale della Salute Giovanna Volo, per riferire lo stato di attuazione della programmazione relativa al pronto soccorso e al presidio ospedaliero, che resta quella prevista negli atti di pianificazione adottati dal Governo Regionale e dall’Asp.

Il direttore generale ha anche riferito ai sindaci le difficoltà per implementare la dotazione di personale sanitario del pronto soccorso, evidenziando come sia andato deserto un primo bando per il reclutamento di medici specialisti da assegnare a quel servizio recentemente pubblicato. A questo punto l’Asp sta attivando diverse iniziative; è stato pubblicato un nuovo bando e contemporaneamente si sta approntando un altro avviso per il reclutamento in regime di libera professione di ulteriore personale medico specialista da destinare sempre al pronto soccorso.

Riguardo ai lavori sulla struttura, Alagna ha riferito che non è stato possibile rispettare la data del 15 maggio, indicata in precedenza per la conclusione dei lavori di adeguamento dei locali del pronto soccorso, perché è stato necessario eseguire ulteriori interventi su due locali adiacenti che ospitano sale operatorie e che saranno utilizzati per attivare 8 posti di osservazione breve.

Le nuove date sono il 31 maggio per il pronto soccorso e per l’apertura del reparto di oncologia con una dotazione di tre medici specialisti, mentre entro la metà di giugno dovrebbero concludersi tutti i lavori in corso.

Alagna, inoltre, ha sottolineato che la significativa dimensione della spesa che l’Asp sta affrontando per i lavori e i macchinari, non può trovare giustificazione se non con la compiuta attuazione della programmazione regionale ed aziendale relativa al presidio sanitario barcellonese.