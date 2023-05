Merì: Grande successo per “W la Mamma”

La Mamma è stata la protagonista dello spettacolo “W la Mamma” ideato dalla “Stars Dance Accademy” diretta magistralmente da Giusy Cicciari con la collaborazione di Giuseppe Scolaro.

L’evento si è svolto in un gremito teatro Giovanni Paolo II di Olivarella, gentilmente concesso da Padre Stefano Messina.

L’evento patrocinato dall’ARS, per l’occasione era presente l’onorevole Pino Galluzzo, è stato un vortice di emozioni con la figura della mamma presente nelle recite degli alunni dell’istituto comprensivo di Merì, nei balli della Stars Dance Accademy, nelle canzoni degli allievi dell’Artist Accademy diretta da Alessia Fiumene, ma anche dalle meravigliose voci di Gabriella Bisignano, Maristella Genovese e Mario Cherchi, nell’arte dei pittori che hanno esposto i loro quadri come Lorenzo Chinnici, Anna La Rosa, Francesco Trimarchi, Giancarla Mancuso, Angela Impalà, Rosa Elena La Rosa e Irina Riabinova nei libri di tanti talentuosi scrittori Lorenzo Porretta, Ester Isaja, Pippo Carraudo e Anna La Rosa, nella poesia con Giorgia Cappellano che ha letto la sua opera dal titolo “Una spalla su cui piangere” e quella dell’indimenticabile Dott. Roberto Antonuccio dal titolo “A tutte le mamme” letta in modo incantevole da Martina Bucca, nella moda dove le mamme che hanno sfilato con le figlie gli abiti della Sartoria Gaetani di Merì,

Non è mancata la musica con il batterista Francesco Mendolia e il fisarmonicista Simone Cipriano.

Un edizione che ha coinvolto tutti anche con un contest fotografico, con una dimostrazione di difesa personale di Sifu Roberto Pasqualino e l’animazione per i bambini della Wonderland.