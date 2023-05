Tratta ferroviaria Messina-Palermo, attenzione a variazioni di orario, cancellazioni e soppressioni con bus nelle domeniche 21 e 28 maggio

Anche domenica 21 maggio 2023, com’è già avvenuto domenica 7 maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella relazione Messina – Palermo, alcuni treni regionali subiranno cancellazioni e sostituzioni con bus.

Ci saranno variazioni d’orario e cancellazioni anche domenica 28 maggio, sempre per lavori di potenziamento infrastrutturale nella linea Palermo – Messina, i seguenti treni (riportati nella locandina) regionali subiscono variazioni d’orario e cancellazioni.

“Ricordiamo nuovamente che, grazie alle nostre richieste ed all’attenzione che il Dipartimento Trasporto Ferroviario servizio 2 e Trenitalia Sicilia ha dedicato ai pendolari, ha evidenziato Francesco Mondì, vice presidente del Comitato Pendolari Siciliani, dal 11 giugno 2023 i treni – R 12858 S. Agata M. h 06:43 Messina C.le 08:31, R 12908 S.Agata M. h16:30 Messina C.le h 18:26 e R 12913 Messina C.le h 20:15 S.Agata M. h 22:03 circoleranno anche nella linea lenta nelle giornate festive. Mentre i treni Rv 5357 ME PA Rv 5358 PA ME effettueranno grazie alle nostre richieste la fermata presso la Stazione di Palermo Roccella nelle giornate festive. Ringraziamo il Dipartimento Trasporti Servizio 2° e Trenitalia direzione regionale Sicilia per aver accolto le richieste che sono state prospettate, dimostrando di avere a cuore le problematiche legate al trasporto ferroviario regionale ed in particolare dei pendolari.”