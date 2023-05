Si separano le strade del Città di Sant’Agata e di mister Vanzetto

“Ringraziamo Leo per quello che ha saputo trasmettere alla squadra, alla società ed all’ambiente tutto, dapprima come assistente per una stagione e mezza e quindi da capo allenatore nell’ultimo esaltante campionato di serie D – commenta il direttore sportivo Ettore Meli – . Salutiamo una persona straordinaria ed un ottimo tecnico che ha dato ampiamente prova sul campo delle sue qualità, certi che saprà conquistare le soddisfazioni personali e professionali che merita”.

“A Sant’Agata ho trascorso tre anni indimenticabili, mi sono sentito davvero a casa, un posto fantastico in cui lascio tanti amici e bei ricordi – commenta Leo Vanzetto -. Insieme abbiamo creato qualcosa di straordinario ma penso che sia arrivato il momento di dare nuova linfa. Ringrazio sinceramente e calorosamente la società tutta, il direttore sportivo Meli che ha creduto in me, i tifosi e tutto l’ambiente per quello che mi hanno dato e che mi porterò sempre dietro”.