Patti: domani si celebra anche al “Barone Romeo” la Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa

Domani, 17 maggio, è la Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League. In Italia l’appuntamento annuale vede protagonista la Società Italiana Ipertensione Arteriosa-SIIA. A Patti è promossa a Patti dal professore Ferdinando D’Amico referente per la Società Italiana Ipertensione Arteriosa-SIIA dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sarà allestita una postazione nei locali del Centro di Prevenzione Vascolare della Unità Operativa di Geriatria dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti dove in collaborazione con i dirigenti medici geriatri potranno essere accolti i cittadini che intendono acquisire informazioni relative al proprio livello di pressione arteriosa e, attraverso la compilazione di un questionario, dati relativi alla correttezza del proprio stile di vita.

La malattia Ipertensione Arteriosa rappresenta in Italia il fattore di rischio più rilevante per infarto miocardico e/o cerebrale (prime due cause di morte nella nostra Nazione), scompenso cardiaco, fibrillazione atriale. insufficienza renale.

Considerando che tanti cittadini italiani sono ipertesi ma ignorano di essere ipertesi, oltre 30% della popolazione italiana adulta è affetta da Ipertensione Arteriosa con valori percentuali superiori nelle fasce più anziane di età, tenendo presente inoltre che, sebbene nella maggiore parte dei casi la Ipertensione Arteriosa risulti controllata dalla terapia, nel 35% dei cittadini italiani con Ipertensione Arteriosa si rilevano, nonostante la terapia, valori pressori superiori a 140/90 mmHg.

Lo slogan “Misura bene e controlla la tua pressione per vivere più a lungo”, è stato negli ultimi anni il motivo conduttore della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League, in programma il giorno 17 maggio di ogni anno.

Finalità della XV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa indetta dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa è favorire una consapevolezza maggiore del rischio associato alla malattia Ipertensione Arteriosa, una consuetudine più diffusa al monitoraggio periodico dei valori pressori e una aderenza più appropriata dei pazienti alla terapia antipertensiva.

Il contributo che si può offrire durante la Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa è rilevante, si somma al contributo che medici, farmacisti, infermieri, cittadini possono offrire nella quotidianità alla prevenzione cardiaca-vascolare e alla sensibilizzazione reciproca nei confronti di un corretto stile di vita.