Infodrive Capo d’Orlando sotto 2-0 nella serie con Lissone. Venerdì Gara 3 in Sicilia

Purtroppo nulla da fare anche in gara 2. Lissone vince con merito e si porta sul 2-0 nella serie contro la Infodrive Capo d’Orlando. La sfida adesso si sposta in Sicilia per Gara 3, che si giocherà venerdì alla Infodrive Arena. I paladini adesso, per restare in B Nazionale, sono costretti a vincere 3 gare di fila. Un’altra vittoria di Lissone significherebbe retrocessione in B Interregionale, al termine di un’annata sfortunata e piena di errori.

Nella gara di ieri i primi minuti sembrano arridere alla formazione di Robustelli, che va avanti 9-4. Lissone però si desta dal torpore e firma un parziale di 9-0 che porta i lombardi a chiudere il primo quarto sul 26-17. Nel secondo periodo la Infodrive è più viva, qualche bomba va a segno e con la lotta sotto le plance i paladini tornano a -3: un canestro di Jovanovic manda tutti negli spogliatoi sul +5, 42-37.

Dopo la pausa lunga la partita si mantiene in equilibrio, con un su e giù fatto di canestri da ambo le parti: Brianza vola a +11, ma Baldassarre e Vecerina non mollano e Capo d’Orlando chiude il terzo parziale sul -5, 62-57 al 30’.

Lo spazio per conquistare una vittoria ci sarebbe, ma i ragazzi di Robustelli commettono troppi errori ad inizio quarto periodo. Lissone ne approfitta per portarsi a distanza di sicurezza e portarsi sul 2-0, condannando la Infodrive alla sconfitta.

Non bastano la doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi di Baldassarre, né i 15 di Vecerina. La serie, come detto, si sposta alla Infodrive Arena di Capo d’Orlando venerdì. I biancoazzurri sono spalle al muro e dovranno trovare la forza di ribaltare completamente la serie. Un passo alla volta: l’obiettivo al momento è tornare a Bernareggio per disputare la bella, per evitare la seconda retrocessione di fila.