Giochi della Chimica 2023-Finali Regionali: il santagatese Enzo Francesco Sberna del “Liceo Sciascia Fermi” primo della categoria B

Per il secondo anno consecutivo Enzo Francesco Sberna, studente della classe V D di Scienze Applicate del Liceo Sciascia-Fermi di Sant’Agata Militello, ha superato la selezione regionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica ed accede alle finali nazionali, che si svolgeranno a Roma dal 24 al 26 maggio prossimi.

La gara dei Giochi della Chimica 2023, organizzati ogni anno dalla Società Chimica Italiana si è disputata il 29 aprile scorso, mentre la premiazione delle finali regionali si è svolta lo scorso 13 maggio presso l’aula Magna “Vittorio Ricevuto” del campus Papardo dell’Università degli Studi di Messina.

Quest’anno – ha affermato la presidente della sezione regionale della SCI, la prof.ssa Laura De Luca – abbiamo registrato il record di iscritti, raggiungendo il sesto posto a livello nazionale con ben 1.587 studenti delle scuole superiori di tutta la Sicilia a riprova del crescente interesse verso la Chimica come ambito di innovazione di questo paese come anche dimostrato dalla forte presenza della Chimica nelle tematiche del PNRR.

Antonio Il liceo “Sciascia-Fermi” ha partecipato con 12 alunni alla gara della sezione classe di concorso B, riservata agli studenti del triennio dei Licei. Oltre allo studente Sberna, si sono distinti Alessandro Monastra della IV C Scienze Applicate; quinto posto per Gabriele Colella e sesto per Muratore entrambi della 3C scienze applicate.

Ecco i nomi dei vincitori di tutte le categorie:

Per la categoria A, riservata agli studenti delle prime due classi delle scuole superiori:

Samuele Saja (I.T.T.S “E. Majorana” di Milazzo), Daniele Gaeta (I.S. “A. Ruiz” di Augusta), Mattia Marsala (I.T. Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” di Catania)

Per la categoria B, riservata agli studenti delle ultime classi dei licei:

Enzo Francesco Sberna (Liceo “Sciascia – Fermi” di Sant’Agata di Militello), Maria Sole Fiorino (I.I.S. “Luigi Einaudi” di Siracusa) e Francesco Pio Martino (Liceo Scientifico “Archimede” di Messina)

Per la categoria C riservata agli studenti delle ultime classi degli istituti tecnici per periti chimici: Daniele Perniciaro (I.I.S.S. “Ruggiero d’Altavilla” di Mazara del Vallo), Alessandro Stracuzzi e Gabriele Cardullo (I.T.T.S “E. Majorana” di Milazzo)