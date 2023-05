Campionati Internazionali dei Giochi Matematici alla “Bocconi”, in finale sette studenti del liceo “V. E. III°” di Patti

Sette studenti del liceo “Vittorio Emanuele III°” di Patti sono stati ammessi alla finale nazionale della 30ª edizione dei “Campionati Internazionali dei Giochi Matematici”. Si tratta di Vincenzo Addamo, Christian D’Amico, Lorenzo Miragliotta, Gabriele Cappadona, Isabel Lamacchia, Antonino Ocello ed Antonio Pizzuto.

Dopo le preselezioni che si sono svolte a Patti, i sette studenti hanno partecipato alle semifinali che si sono svolte a Messina e tra ben oltre 500, provenienti dalle provincie di Messina, Catania e Siracusa, sono stati ammessi alla finale nazionale, che si è svolta presso l'università "Bocconi" di Milano.

“Ai ragazzi vanno i nostri complimenti per i brillanti risultati finora conseguiti e il nostro sostegno perché possano continuare sulla strada del successo, ha evidenziato il dirigente scolastico del liceo pattese Marinella Lollo; un plauso va anche a tutti i partecipanti di questa edizione, per aver mostrato, sin dalla prima fase, un sano e positivo spirito competitivo, accompagnato da passione, interesse e impegno. Tra questi 27 alunni sono stati ammessi alla gara di semifinale riportando ottimi risultati e collocandosi nella classifica della rispettiva categoria in posizioni medio-alte.”

Vincenzo Addamo, Christian D’Amico, Lorenzo Miragliotta, Gabriele Cappadona, Isabel Lamacchia ed Antonino Ocello, accompagnati dalla professoressa Maria Cinnamella, hanno già raggiunto Milano ed il 13 maggio hanno partecipato alla finale alla “Bocconi”. A breve si conoscerà l’esito, con l’ulteriore opportunità di raggiungere lo step europeo, che si svolgerà d’estate in Polonia.