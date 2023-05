Camion si ribalta sulla A20 tra Tusa e Santo Stefano di Camastra. Traffico bloccato in direzione Messina

Ancora problemi sulle strade e autostrade siciliane. Questo pomeriggio un camion si è ribaltato mentre percorreva la A20 Messina-Palermo, in direzione della città dello Stretto.

L’incidente autonomo è avvenuto tra gli svincoli di Tusa e Santo Stefano di Camastra. A causare il ribaltamento probabilmente il forte vento di scirocco che da questa mattina soffia forte in Sicilia. Lievemente ferito il conducente. Sul posto la PolStrada, che al momento ha disposto la chiusura del tratto tra Cefalù e Santo Stefano di Camastra.

Sul posto anche i VVFF dei volontari di Santo Stefano Camastra. Il mezzo è stato messo in sicurezza, ma date le avverse condizioni a causa del vento, al momento non è possibile intervenire con altri mezzi per la rimozione.