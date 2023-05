Basket, Infodrive Capo d’Orlando: inizia stasera la serie contro Lissone

Uno spareggio decisivo, una serie che può cambiare il corso della stagione. Inizia questa sera la sfida al meglio delle 5 gare tra Lissone e Infodrive Capo d’Orlando. Chi vincerà tre partite rimarrà in Serie B Nazionale; la perdente invece retrocederà nella nuova B interregionale.

I primi due atti dello spareggio si giocheranno sabato e lunedì al palasport di Bernareggio, con palla a due alle 20,50. Venerdì la serie si trasferirà in Sicilia per Gara 3, mentre l’eventuale gara 4 sarà alla Infodrive Arena domenica 21 maggio. La bella, se dovesse esserci, si giocherà ancora in Lombardia. L’Orlandina parte con lo svantaggio del fattore campo, avendo chiuso la stagione regolare al 12° posto, contro il 5° di Lissone. In regular season due vittorie nei lombardi, ma la Infodrive è pronta a dare battaglia.