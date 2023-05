Tragedia sfiorata a San Fratello, crollo di massi

Una frana si è verificata poco fa nel territorio di San Fratello in via Libertà incrocio via Timpone della Creta, in contrada Porta Sottana; sembra che un grosso masso si sia staccato dal costone, precipitando vicino ad una strada e ad un’abitazione.

Non ci sono state vittime; una persona ha rischiato di essere colpita dai massi, perché si trovava con la sua auto vicino all’area del crollo. Per fortuna è stata sollecitata in tempo ad uscire dal suo mezzo. Sul posto i carabinieri della stazione di San Fratello e della compagnia di Santo Stefano di Camastra coordinati dal capitano Adolfo Donatiello, le squadre dei vigili del fuoco di Sant’Agata Militello, di Patti e del comando provinciale di Messina e gli amministratori e tecnici comunali. E’ stato richiesto inoltre l’intervento del nucleo elicotteri di Catania.

Precauzionalmente è stata disposta l’evacuazione di alcune case ubicate nelle vicinanze della frana in questione.

Nel video le prime immagini dopo il crollo.