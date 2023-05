Sinagra, il 28 maggio si celebra la primavera con il tour dei giardini

Una visita ai giardini di Sinagra: Fatato, dell’Amore, Segreto, delle Meraviglie e Orto didattico fiorito e un momento per ammirare balconi fioriti e ascoltare poesie a tema.

E’ questa l’iniziativa della La Pro loco di Sinagra, in collaborazione con il Comune e Aspoflor per celebrare la Primavera, stagione di rinascita e risveglio della natura, che offre uno spettacolo di colori e sfumature che incanta per la sua effimera bellezza e che diventa occasione per scoprire le fioriture di Sinagra “Comune Fiorito”.

Per la mattina di domenica 28 maggio prossimo la Pro Loco ha organizzato il tour dei giardini. Nel pomeriggio sarà invece possibile ammirare balconi e angoli fioriti del paese.