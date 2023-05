Sant’Angelo di Brolo, il corto Pietrazita spopola su Rai Cinema Channel con il concorso “Tulipani di seta Nera”

E’ il cinema che piace e che porta in alto il nome della Sicilia e dei Nebrodi. Pietrazita di Angelo Faraci, attore e regista palermitano, da tempo residente a Patti, girato nel 2022 a Sant’Angelo di Brolo ha partecipato alla sedicesima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”, realizzato dall’associazione “L’Università Cerca Lavoro”, in collaborazione con Rai per il Sociale e Rai Cinema.

Faraci porta a casa ottimi risultati ottenuti sulla prestigiosa passerella, dove il corto ha fatto incetta di visualizzazioni sulla Piattaforma Rai Cinema Channel, piazzandosi nella cinquina vincente del Premio Sorriso Rai Cinema Channel sezione Corto con oltre 10.000 like.