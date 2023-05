Sant’Agata Militello: decima edizione di “TUTTI in BICI”

Torna a Sant’Agata di Militello la pedalata dell’anno: “TUTTI in BICI”. La manifestazione, giunta alla decima edizione, vuole essere un momento di festa per incentivare giovani e meno giovani ad usare la bicicletta negli spostamenti quotidiani.

La bici non inquina, non fa rumore, occupa meno spazio delle auto e rende più allegre e felici le persone. Come ogni anno ad organizzare la manifestazione è il gruppo “I LOVE PINO” ispirato da Don Pino Puglisi.

Appuntamento Domenica 14 Maggio alle ore 10.00 in p.zza Duomo a Sant’Agata di Militello e partenza alle 10.30. Evento aperto a tutti senza distinzione di età, peso, altezza!