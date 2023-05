Palermo, giovane ucciso con colpi di pistola. Indagano i carabinieri

Un giovane di 32 anni è stato ucciso questa mattina a Palermo con colpi di arma da fuoco. Il delitto, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa Sicilia, sarebbe avvenuto in via Mulino 32 nel borgo Boccadifalco.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo chi ha sparato i colpi avrebbe atteso che la vittima uscisse dal portone di casa prima di fare fuoco. Poi sarebbe fuggito. I familiari del 32enne hanno subito chiamato il 112. Sul posto in pochi minuti è giunta un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Sembra che i carabinieri abbiano già imboccato una pista investigativa. Pare, infatti, secondo le prime informazioni, che il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite per motivi economici. Gli investigatori sarebbero già sulle tracce del presunto omicida e sarebbero andati a casa del sospettato, ma non l’avrebbero trovato. Al momento sono in corso le ricerche.