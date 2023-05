Incendio a San Piero Patti, “Primavera Sampietrina” solidale con aziende e dipendenti che hanno subito danni

“Esprimiamo piena solidarietà ai titolari delle aziende e ai loro dipendenti per il rogo che sabato notte ha distrutto il capannone dove svolgevano l’attività artigianale.”

Così il movimento civico “Primavera Sampietrina”, in tutte le sue componenti, unitamente ai consiglieri comunali Graziella Ardiri, Maria Pamela Corrente, Maria Pia D’Ambra e Antonino Franco, in merito all’incendio verificatosi nell’area industriale.

“Al di là dell’accertamento delle cause e delle responsabilità del disastro, compito riservato agli organi di polizia preposti, abbiamo sollevato il problema affinché il comune crei le condizioni per colmare una situazione incresciosa, hanno concluso i rappresentanti di “Primavera Sampietrina”, ponendo in essere tutte le iniziative possibili per assistere le aziende coinvolte e i loro dipendenti in una rapida ripresa delle attività.”