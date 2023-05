Capo d’Orlando, successo per la due giorni “Long Weekend” organizzata da CapoVerso

Grande successo per “Long Weekend”, la manifestazione che parte dai giovani orlandini di CapoVerso e intende coinvolgere tutto il territorio si è tenuta nelle giornate di Sabato 6 e Domenica 7 Maggio.

Tante le iniziative pensate e promosse dalla neonata Associazione, tra cui spicca il “CapoVerso Talent”, a cura degli stessi fondatori e dell’Accademia della Musica nella persona di Paolo Stervaggi, fondamentale per la riuscita dell’evento. La piazza Orlandina ha animato la prima serata di sabato ospitando giovani talenti e permettendo loro di esibirsi cantando e suonando.

Il piacere e l’onore del voto è stato affidato in comune accordo alla simpatica giuria, (professoressa Rita Troiani, professore Monastra e Assessore Carmelo Galipò) entusiasta di ascoltare e dare spazio alle esibizioni dei più giovani. Al talent è seguita la prima edizione dell’onorificenza “L’Orlandino d’Oro”, che ha visto il riconoscimento dei dovuto meriti a tre Orlandini che si sono distinti in tre settori fondamentali.

Per il campo sociale “l’Orlandino d’Oro” è andato all’Associazione no profit “Musetti Randagi” nelle persone di Donatella e Nunzia Tedone, per l’impegno e l’amore che impiegano nel recuperare, curare, accudire e trovare una casa ai randagi presenti sul nostro territorio.

Nel campo dell’imprenditoria il premio è andato all’Imprenditore Franco Costanza, in riconoscimento dell’impegno professionale e del contributo allo sviluppo economico e all’occupazione giovanile sul territorio.

Ultimo ma non per importanza, “l’Orlandino d’Oro” per il campo medico-scientifico è andato al Dottore Antonino Mazzone, in riconoscimento della sua professione che esercita con grande umanità ed efficienza e del suo mirabile impegno nel campo medico.

Novità e sorprese di CapoVerso non si sono solo ristrette alla piazza del paese. Case dei Gusti e dei Sapori hanno occupato il corso di Capo d’Orlando nelle due giornate, permettendo di gustare tradizione e innovazione. L’Orizzonte, Enzo Piedimonte, Alla Ricerca dei Sapori, Lavazza, Liquoriamo e Di Noto hanno saputo deliziare la nostra Zona con prodotti del territorio e ricette tipiche.

Dopo musica e spettacolo, cucina e street food, anche l’arte ha occupato un ruolo chiave nelle due giornate: il giovanissimo Giorgio Calabrese, grazie al suo talento nella ritrattistica e nell’uso degli acquerelli, ha potuto mostrare la sua passione e tutta la sua bravura.

“Tanti i ringraziamenti dovuti e meritati, a partire dal Comune di Capo d’Orlando, al quale dobbiamo il nostro patrocinio, all’Assessore Galipò e a Sara Armeli, indispensabili sin dal primo momento. Alle attività sponsor e ai privati – quali Riccardo Damiano – i quali hanno deciso di credere in noi e nella nostra poca esperienza, alle famiglie orlandine, all’impegno e alla dedizione che noi, in prima persona e in prima linea, abbiamo impiegato nella realizzazione della nostra prima manifestazione, si spera di molte altre ancora!…” così i ragazzi di CapoVerso.