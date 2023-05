Tremestieri Etneo: Sarà Rosaria Zuccaro a rappresentare il comune etneo a Miss Reginetta Over

Miss Rosaria Zuccaro, 53 anni di Tremestieri Etneo, è stata selezionata per partecipare alla finale regionale Sicilia orientale nel concorso “Miss Reginetta Over”

Rosaria è una consulente amministrativa e contabile presso una ditta di autotrasporti a conduzione familiare, ed è mamma di Gianluca e Giuliana, due gemelli di 24 anni.

La nuova Miss è una persona semplice, socievole e positiva, amante degli amici, altruista e disponibile con tutti. Ama il teatro e la sua grande passione è la musica.

Cosa faresti per un mondo migliore? Per un mondo migliore occorre stare bene con sè stessi, essere positivi e solari e trasmettere ciò agli altri. Mi rendo sempre utile e cerco di aiutare come posso le persone che a volte hanno bisogno anche solo di una buona parola di conforto o qualche consiglio. Sono una terapia per gli altri.

Che valore dai alla famiglia e alle amicizie? La famiglia insieme agli amici hanno un’importanza fondamentale nella mia vita. Faccio parte infatti di una famiglia numerosa, bellissima , molto unita di cui ne vado fiera ed orgogliosa . Ho tanti amici e mi sento ricca.

Che rapporto hai con gli animali? Ho un buon rapporto con gli animali ma non ne posseggo perché non avendo tempo non posso prendermene cura. Li rispetto e non tollero chi gli fa del male.

Cosa ti aspetti dal concorso Miss Reginetta Over? Ho partecipato perché coinvolta da mia nipote. Mi sono voluta mettere in gioco e se c’è una cosa che mi aspetto è la voglia di divertirmi.

Hai un ricordo piacevole della tua vita? Un’ esperienza che ricordo con molto piacere e un pizzico di nostalgia è il mio bellissimo volo in tandem. Un’emozione unica e indimenticabile ‘Volavo alto e mi sentivo libera”. Adrenalina allo stato puro.

Miss Rosaria Zuccaro è una donna sorridente e piena di vita che ama stare in compagnia e vivere tutte le esperienze al 100%.

Anche lei è pronta a far parte del plotone della bellezza di Miss Reginetta Over e non vede l’ora di risalire sulla passerella per divertirsi insieme alle altre partecipanti.

Per partecipare ai concorsi: www.missreginettaover.it – www.reginettaditalia.it o chiamare il 339 82 54 709.