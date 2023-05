Tiro con l’arco: l’ASD Arcieri dei Nebrodi in finale nazionale del Trofeo Giovanile con Helèna Sgrò

Ottimi risultati per l’ASD Arcieri dei Nebrodi anche in questo 2023: la scorsa settimana la giovanissima atleta Helèna Sgrò ha conquistato un posto per la finale nazionale del Trofeo giovanile che si svolgerà ad Atri, in provincia di Teramo, il 17 e il 18 giugno prossimi, dove rappresenterà la nostra Sicilia.

Ma non finisce qui: otto titoli regionali, infatti, e due ori per l’associazione sportiva al 4° Campionato Regionale FITARCO, specialità 3D, che si è svolto presso il bosco in località San Giovanni a San Marco d’Alunzio. Una gara impegnativa che ha visto sfidarsi circa 70 arcieri provenienti da ogni parte della Sicilia, su un percorso di qualifica composto da 24 bersagli posti a distanze dai 5 ai 45 metri.

Nel pomeriggio della stessa giornata si sono poi disputate le semifinali e finali per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale 2023 su percorsi di 4 sagome animali 3D.

Ottime, appunto, le prestazioni dei nostri atleti durante la fase di qualifica, con ben 12 arcieri qualificati su 17 partecipanti, ciascuno nella propria categoria.

Intanto, però, altri numerosi impegni importanti aspettano la nostra compagine – afferma il Presiedente dell’ASD Arcieri dei Nebrodi Carmela Lenzo – tra le quali l’organizzazione della prossima Finale Regionale, specialità Hunter & Field 12+12: si svolgerà ancora una volta sui Nebrodi e vedrà la partecipazione di numerosi arcieri della nostra regione, che si sfideranno per conquistare il titolo di campioni regionali della competizione.