PAESC e Green Community, Sant’Agata Militello verso la riduzione di CO₂ e il risparmio energetico

Presentati ieri nell’aula consiliare del comune di Sant’Agata di Militello il Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima e il progetto relativo alla comunità energetica di cui il comune santagatese sarà capofila. Finalità e contenuti dei progetti sono stati illustrati dall’ingegner Massimo Miraglia e dall’Ing. Sebastiano Labruzzo Calcò.

Il primo, documento programmatico volontario, promosso nel 2008 dalla Commissione europea per coinvolgere in maniera attiva le amministrazioni locali nella lotta al cambiamento climatico e nel raggiungimento degli obiettivi UE del Pacchetto clima-energia 20-20-20, è stato redatto e approvato grazie ai fondi assegnati al comune, nel 2019 dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità. Il secondo, invece, rispecchia le finalità del Paesc ed è stato deliberto in consiglio comunale.