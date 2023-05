Milazzo – È Ginevra Lazzaro la Campionessa Nazionale Italiana U17 (cat. 45Kg) di sollevamento

Arriva dalla Pesistica Milazzo la campionessa italiana U17 (categoria 45 chilogrammi) di sollevamento.

Ginevra Lazzaro, a soli 14 anni, ha infatti portato in alto i colori della Pesistica Milazzo ottenendo a Verona, presso la Fondazione Marcantonio Bentegodi, il titolo di campionessa nazionale U17 con 97 chilogrammi di totale, 45 nello strappo e 52 nello slancio.

L’atleta, che è di San Filippo del Mela, si è distinta per caparbietà e voglia di vincere sin da subito dimostrando che la tensione in gara è pane per i suoi denti.

Ha combattuto alzata dopo alzata con la pescarese Janè Pasqualone, spuntandola per 1 chilogrammo sul totale grazie anche ad un eccellente strategia di gara del coach Michele Ragno.

“Ormai da anni punto tutto sui giovani e finalmente i tempi sono maturi per raccoglierne i frutti, sono contentissimo per il risultato di Ginevra che è una ragazzina unica, ha dichiarato il coach Ragno, e spero che sia da esempio per tutti i giovani che da noi hanno la possibilità attraverso la pesistica di cambiare il proprio futuro in meglio sia come atleti ma soprattutto come persone; la pesistica ti infonde fiducia in te stesso, rispetto dell’avversario e soprattutto ti insegna a farcela con le tue forze perché una volta in pedana sei tu e il bilanciere e se hai lavorato bene nei mesi e negli anni prima di quel momento allora tutto sarà più facile”.

Per Ginevra il prossimo appuntamento importante sarà a novembre con i campionati italiani under 15 che si terranno a Cosenza dove spera di fare doppietta.

Il prossimo 14 maggio a Salaparuta tutti gli atleti della Pesistica Milazzo saranno impegnati con il terzo turno di qualificazione regionale che potrebbe dare accesso alla finale nazionale di specialità sia a Gaia Depasquale da sempre l’atleta di punta della Pesistica Milazzo, sia ad Ivan Scibilia che ormai da un paio d’anni conquista l’accesso in finale.

Sabato 6 Maggio presso la CrossFit di Milazzo la giovane è stata festeggiata alla presenza di alcuni membri rappresentati i comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e San Filippo del Mela, omaggiandola con delle targhe ricordo. Numerosi gli omaggi floreali omaggiati da amici e parenti per congratularsi con la giovane Ginevra.

Angela Serena Lo Conti