Una rivendicazione di indipendenza già chiara da quasi un anno, da quando cioè, aveva sostenuto l’elezione di Laura Reitano a presidente del consiglio comunale. Antonio Vitale, candidato nelle file della minoranza alle amministrative 2018 ed entrato in consiglio comunale come primo dei non eletti del gruppo di opposizione nel giugno 2020, dopo le dimissioni del capogruppo Sottile, spiega le motivazioni della sua scelta di sostenere la rielezione a sindaco di Bruno Mancuso.