Udienza Papale quest’oggi per i Circoli Tennis di Brolo e Rocca di Capri Leone

Udienza papale quest’oggi per i Circoli Tennis di Brolo e Rocca di Caprileone.

I maestri Carmelo Arasi, Antonio Lo Surdo, Antonino Presti e Alessandro La Galia hanno infatti accompagnato in Vaticano le delegazioni di giovani tennisti in erba di alcuni dei più importanti circoli della provincia di Messina.

Momento clou quello in cui il Santo Padre, sul palco dell’aula Paolo VI, ha parlato di gioco del Tennis come forza educativa. “Non perdete il gusto di fare sport per passione – ha detto Papa Francesco – perché l’agonismo è buono se si limita a questa dimensione e non scade nella competizione egoistica”.

Il Papa ha poi ricevuto in dono una racchetta dal presidente della FITP Angelo Binaghi. All’evento era presente anche il Circolo Tennis Filari di Venetico. “Giornata strepitosa e ricca di emozioni – commenta il maestro Arasi – che arricchisce un momento di sport e socializzazione”. L’iniziativa rientra infatti nell’ambito della 80 edizione del torneo di tennis Atp Master 1000 e WTA 1000 in programma al Foro Italico di Roma e che vedrà esibirsi fino al prossimo 21 maggio i più forti tennisti del mondo.