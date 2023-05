Torrenova – L’ultimo saluto al giovane Roberto Orlando. Domenica alle 16 i funerali

Rientrerà a Torrenova oggi pomeriggio la salma di Roberto Orlando, il 28enne di origini palermitane, cresciuto nel piccolo centro messinese, che ha perso la vita mercoledì 3 maggio scorso in un incidente in moto a Cagliari.

Le esequie si terranno domani, alle 16 nella Chiesa di San Pietro a Torrenova. Ad attendere Roberto, per l’ultimo saluto, oltre ai familiari, gli amici di sempre e la comunità intera, ancora sotto shock per la tragedia.

Roberto, giovane mite ed appassionato di motori, era conosciuto e benvoluto nel comprensorio. Aveva fatto anche parte della banda di Santa Lucia di Capo d’Orlando, dove suonava il basso. Giovanissimo aveva scelto la carriera militare, entrando prima nell’esercito e poi coronando il sogno di diventare carabiniere e distinguendosi per doti umane e militari, come ha ricordato Luigi Crocifisso Pettineo, presidente del sindacato indipendente Carabinieri.

A Cagliari prestava servizio nel IX battaglione. La sua corsa verso la vita si è fermata alle 18,15, in quel drammatico schianto, violentissimo e fatale, mentre era in sella alla sua Yamaha, contro un furgone Ford Transit in via Monastir.

Un impatto che non gli ha lasciato scampo, nonostante i disperati tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio delle autorità.