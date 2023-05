Sant’Agata Militello, presentata la lista a sostegno della ricandidatura di Bruno Mancuso

E’ stata presentata al Castello Gallego la lista “Uniti per Sant’Agata” a sostegno di Bruno Mancuso, sindaco uscente e ricandidato per il secondo mandato consecutivo. Un mix tra volti già noti alla politica santagatese e da sempre vicini all’ex senatore, e new entry, sotto il segno del centrodestra.

Designati assessori Domenico Barbuzza, Salvatore Sanna e Calogero Pedalà. I candidati al consiglio: Calogero Pedalà, Salvatore Armeli Moccia, Domenico Barbuzza, Monica Brancatelli, Dora Damiano, Valeria Fazio, Alberto Ferraù, Rino Indriolo, Enrico Natale, Daniela Pilato, Marzio Poma, Ilaria Pulejo, Laura Reitano, Salvatore Sanna, Ivanboris Sberna detto Chicco e Antonio Vitale.