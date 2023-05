Incidente nel palermitano, muore messinese di 29 anni. Ferito il conducente

Ancora un incidente mortale nelle strade siciliane. Ancora una vittima messinese. Uno schianto terribile è costato la vita al 29enne Andrea Finocchio, originario di Santa Teresa di Riva. Andrea era il passeggero di un’auto che la scorsa notte è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale nei pressi di Lascari, nel Palermitano.

Il giovane viaggiava a bordo di una Toyota Yaris con un altro uomo, un 37enne, che era alla guida. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada, finendo la sua corsa contro un muro.

Purtroppo per Andrea Finocchio, l’impatto è stato fatale. Il ragazzo infatti è deceduto sul colpo. Il conducente della vettura invece è stato trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Cefalù, che stanno indagando sulle cause del sinistro.