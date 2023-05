Catania: Una Mamma solare per Miss Reginetta Over

In questo mese di maggio sono tantissime le selezioni organizzate per i concorsi “Miss Reginetta d’Italia” e “Miss Reginetta Over”, il 7 maggio ad Olivarella con una grande esplosione di moda, il 13 maggio a Milazzo e il 14 maggio a Merì in occasione della festa della Mamma.

Intanto le partecipanti che sono approdate alla fase regionale si continuano a raccontare, oggi è la volta di Laura Margaglio, 46 anni di Catania, che ha staccato il pass nella selezione di Mirabella Imbaccari, ridente cittadina vicino a Caltagirone e Piazza Armerina.

Laura è una persona molto sensibile, ma determinata allo stesso tempo, che ama la sincerità e si ritiene piena di risorse. Nella vita si dedica alla famiglia e ama fare tanto sport.

Cosa faresti per un mondo migliore? Secondo me ci sono troppe guerre e farei una campagna mondiale sull’amicizia e sull’amore.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Amo andare in palestra, ballare e seguire tutto quello che succede nel mondo della moda.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? L’amicizia e basata sul rispetto, la sincerità e la fiducia reciproca. La famiglia e anche amore, affetto e sicurezza, sostegno nei momenti più opportuni.

Che rapporto hai con gli animali? Li amo tantissimo e li porterei tutti a casa, non riesco a capire le persone che li maltrattano e li abbandonano.

Cosa ti aspetti dal concorso? Come in tutte le competizioni può capitare di vincere, ma l’importante è partecipare in modo onesto e sincero, poi chi vivrà vedrà .

Laura è pronta ad affrontare la splendida avventura di Miss Reginetta Over, lei gareggerà nella categoria lady dai 41 ai 50 anni – “Mi sono trovata subito a mio agio con lo staff e le altre partecipanti, è un modo per conoscere altre persone e trascorrere momenti sereni con la famiglia, poi la gara mi piace, mettermi in gioco mi da energie e sensazioni che non riesco a commentare, bisogna viverle”.

I mesi caldi sono appena iniziati e i concorsi stanno entrando nel vivo, chi saranno le prossime protagoniste delle selezioni? Lo scopriremo presto, intanto le iscrizioni gratuite sono aperte al 339 8254709 o direttamente sui siti ufficiali dei concorsi: www.reginettaditalia.it e www.missreginettaover.it.