Valle del Mela: Il sindacato Fiom Cgil Messina denuncia il silenzio dei candidati alle prossime elezioni comunali

Il sindacato Fiom Cgil Messina, con un comunicato stampa, denuncia il poco interesse dei politici del comprensorio, sindaci e nuovi candidati in vista delle elezioni comunali del 28 maggio 2023, chiedendosi come mai non hanno nulla da dire agli operai metalmeccanici.

Questo il comunicato: “Nei mesi scorsi quel territorio è stato teatro di importanti mobilitazioni operaie – l’ultimo sciopero ha coinvolto la centrale elettrica A2A – contro la precarizzazione del lavoro, per i necessari investimenti e per una reale prospettiva occupazionale e produttiva, ad iniziare dall’Acciaieria Duferco, dove sono stati nuovamente attivati gli ammortizzatori sociali.

In questo contesto occupazionale complesso, ha brillato il silenzio delle Amministrazioni Comunali uscenti della valle del Mela, che nei mesi scorsi non hanno speso una parola a tutela di centinaia di operai metalmeccanici che fanno i conti, tutti i giorni, con licenziamenti, salari bassi e contratti a tempo determinato.

Un silenzio grave, che ha purtroppo caratterizzato anche questa campagna elettorale, in cui la politica è stata ridotta ad opinione, e dove i candidati a Sindaco sembrano non vedere le ansie e le preoccupazioni di un pezzo della classe lavoratrice che abita anche nella Valle del Mela.

Eppure, sarebbe stato interessante conoscere il punto di vista dei candidati sindaci sui contratti di due mesi offerti ai loro concittadini dalle aziende appaltatrici all’interno dell’A2A o sulle sorti dell’unica Acciaieria esistente nella zona.

L’unica spiegazione possibile di tale clamoroso, ed unanime, silenzio è che – come accade sul piano nazionale – i temi della condizione operaia e della responsabilità sociale delle aziende siano considerati troppo laceranti anche per i futuri amministratori della Valle del Mela.”