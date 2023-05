Palermo: moglie e marito arrestati per furto al supermercato

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di Custodia Cautelare nei confronti di un uomo ed una donna, tra loro coniugi, residenti nella zona di Brancaccio.

Entrambi dovranno rispondere dei reati di rapina e lesioni personali, in relazione ad un episodio di furto in un supermercato degenerato in più gravi reati.

Il provvedimento consegue ad una scrupolosa attività d’indagine svolta dal Commissariato di Brancaccio e relativa ad un fatto di cronaca dello scorso 18 giugno.

In quella circostanza, all’interno di un supermercato di via Messina Marine, tre donne furono sorprese dall’addetto alla vigilanza a sottrarre merce dagli scaffali e riporle dentro una borsa. L’impiegato richiamò le donne e le inseguì ben oltre la cassa che le tre avevano oltrepassato per darsi alla fuga.

Una delle tre fuggitive, in particolare, nel tentativo di far recedere il vigilante dall’inseguimento e recuperare la refurtiva abbandonata sulla strada, lo minacciò di severa vendetta da parte del marito.

L’uomo infatti comparve sulla scena a distanza di pochi secondi in soccorso della coniuge a bordo di una bicicletta.

Fu una vera e propria spedizione punitiva nei confronti del povero dipendente, anche alla luce della presenza di altre 6 persone giunte a dar manforte all’aggressore.

La vittima venne ripetutamente percossa con un bastone di legno e una barra di ferro, riportando una prognosi di 7 giorni per ferite varie e un trauma cranico.

Le indagini, anche grazie alla visione dei fotogrammi registrati all’interno del market, hanno consentito di far luce sulle identità di una delle tre fuggitive.

Articolo di Elena Scaffidi