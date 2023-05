Termini Imerese – Arresti e denunce per detenzione e spaccio di droga

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno arrestato due uomini, un 33enne termitano e un 43enne palermitano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 33enne, a seguito di una perquisizione personale, domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di 3,4 chilogrammi di hashish, 26 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e la somma di 3550 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 43enne, invece, nell’ambito della medesima attività di controllo, è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina, oltre che di materiale atto al confezionamento della sostanza.

L’indagine ha inoltre permesso di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alla Procura per i Minorenni di Palermo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne trovato in possesso di 14,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga e la somma di 630 euro, un 34enne, un 23enne e un 17enne.

Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata e inviata al competente Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

I due arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, il quale ha disposto la custodia cautelare in carcere per il termitano e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il palermitano.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.