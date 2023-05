Linea ferroviaria Messina-Palermo: problemi per chi deve viaggiare in treno domenica 7 maggio

Domenica prossima, 7 maggio 2023, verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Palermo-Messina; per questo alcuni treni regionali subiranno variazioni d’orario, cancellazioni e sostituzioni con bus.

Riguardo alla corse dei bus da Palermo con arrivo a Messina partono alle 4.55 e 6.50 con arrivo entrambi alle 9.50, poi 7.50 e 9.50 con arrivo entrambi alle 12.50 e infine 13.15 con arrivo 16.25.

Ovviamente tra Palermo e Messina sono previste le fermate intermedie. Lo stesso da Messina a Palermo; la partenza dei bus sarà alle 5.30 con arrivo a Palermo 8.45 e 8.20 con arrivo alle 11.35. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni a eccezione di Palermo Centrale (fermata in piazza Francesco Cupani, 1), Bagheria (al passaggio a livello), S. Nicola Trabia (SS113 corrispondenza stazione), Trabia (SS113 corrispondenza stazione), S. Fratello-Acquedolci (SS113 incrocio strada per la stazione) e Capo d’Orlando (Piazza Tullio Trifilò).

Per quel che riguarda invece il treno 5357, in partenza da Messina, da treno regionale veloce diventa treno regionale lento e ferma a Gioiosa Marea alle 8.33, prosegue per le stazioni ferroviarie di Brolo, Capo d’Orlando e Sant’Agata, dove arriva alle 9.15. Da qui parte il bus verso Palermo, toccando Caronia, Santo Stefano di Camastra, Tusa, Cefalù, Termini Imerese e Palermo Roccella, con arrivo a Palermo Centrale alle 12.36.

Questi orari sono stati segnalati dal Comitato Pendolari Messina Palermo gruppo Comitato Pendolari Siciliani, che ha ribadito inoltre come, a seguito della nota del 4 marzo 2021, dal mese di giugno, nelle giornate festive e domenicali, alcuni treni regionali effettueranno le fermate commerciali di Oliveri Tindari, Falcone e Novara Montalbano Furnari.

Il comitato, ha segnalato Francesco Mondì, aveva richiesto inoltre al dipartimento trasporti regionale servizio 2° di rendere circolanti tutti i giorni i tre instradati nei giorni festivi e infine di instituire un tavolo tecnico tematico per un rapporto diretto tra i comitati pendolari, la Regione e Trenitalia.