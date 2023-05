Weekend da non perdere per gli amanti del fuoristrada. Domenica 7 maggio si terrà a Capo d’Orlando, in contrada Masseria, la terza prova del trofeo regionale “TRT Sicilia 2023”, organizzato dal “Club Lions Nebrodi 4×4”, associazione che si occupa di volontariato e di progetti inerenti il mondo dei fuoristrada.

Si tratta di un raduno multimarche che vedrà coinvolti fuoristrada provenienti da tutta la Sicilia.

Il ritrovo sarà alle 7.30, con partenza prevista per le 10.00.

Per ulteriori info visitare la pagina Facebook Club Lions Nebrodi 4×4.