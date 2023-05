Sant’Agata Militello, lutto per la morte del dottor Mario Nici primario di radiologia dell’ospedale

Si è spento all’età di 66 anni, il dottor Mario Angelo Nici, in forza all’Asp di Messina e attuale primario dell’Unita operativa di Radiologia dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Una morte improvvisa, che ha lasciato attonita la cittadinanza. Il dottore Nici, infatti, è stato trovato privo di vita nella propria abitazione da un familiare questa mattina.

Originario di Ucria, Nici era medico dirigente dell’unità di radiologia del nosocomio santagatese da più di 30 anni e da oltre 10 ne era diventato primario. Professionista molto stimato sia dai colleghi che dai pazienti, il dottor Nici si è distinto oltre che per le sue capacità professionali anche per le sue doti umane, per la sua disponibilità e il garbo.

Lascia la moglie e due figlie.