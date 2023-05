Patti, auto prende fuoco sulla strada per Mongiove. Sul posto i Vigili del Fuoco

È andata quasi completamente distrutta l’Audi A/4 SW che nel pomeriggio di oggi ha preso fuoco subito dopo lo svincolo autostradale della A/20, sulla strada per Mongiove.

La vettura, subito dopo il pedaggio al casello, per cause da accertare, ha iniziato a bruciare. Il conducente, che è rimasto illeso, ha fatto in tempo fortunatamente ad accostare e scendere dall’auto. Immediato l’intervento dei soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo ed una pattuglia della polizia di Stato del commissariato di Patti.