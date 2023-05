Incidente in moto. Roberto Orlando, giovane carabiniere di Torrenova perde la vita a Cagliari

Tragedia ieri pomeriggio a Cagliari, dove in un incidente stradale in moto ha perso la vita un giovane di 28 anni, Roberto Orlando, carabiniere originario di Torrenova in servizio al IX Battaglione.

Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa Sardegna il giovane stava percorrendo viale Monastir in sella alla sua Yamaha, quando, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un furgone Ford Transit.

Nell’impatto violento, il militare dell’Arma è stato sbalzato dalla moto e dopo un volo di alcuni metri è finito sull’asfalto. Il conducente del furgone si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi, e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 28enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulle pagine social, tra cui anche quello del SIC – Sindacato indipendente Carabinieri a firma del segretario generale Luigi Crocifisso Pettineo: “Il SIC piange la tragica scomparsa dell’amico e collega Roberto Orlando. Oggi ci stringiamo al dolore dei familiari e dei Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna per la tragica scomparsa del Carabiniere Roberto Orlando, 28enne, tragicamente scomparso a causa di un sinistro stradale occorso nel tardo pomeriggio odierno in Cagliari. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Roberto e di apprezzare le sue non comuni qualità umane e militari. A te Roberto una dolce carezza. Sarai sempre presente nei ricordi dei tuoi fratelli d’armi.”

Anche il comune di Torrenova si unisce al ricordo: “Tutta l’amministrazione comunale, nella certezza di esprimere anche i sentimenti dell’intera comunità, si stringe al dolore della famiglia Orlando per la prematura e tragica scomparsa di Roberto.”