Domenica 7 maggio lavori sulla linea Palermo-Messina, variazioni, cancellazioni e sostituzioni con bus

Domenica prossimo 7 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Palermo-Messina, alcuni treni regionali subiscono variazioni d’orario, cancellazioni e sostituzioni con bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti le stazioni a eccezione di Palermo Centrale (fermata in piazza Francesco Cupani), Bagheria (al passaggio a livello), San Nicola Trabia (SS 113 corrispondenza stazione), Trabia (SS 113 corrispondenza stazione), San Fratello-Acquedolci (SS 113 incrocio strada per la stazione) e Capo d’Orlando (Piazza Tullio Trifilò).

E’ stato il Comitato Pendolari Messina Palermo gruppo Comitato Pendolari Siciliani a segnalare questa situazione, evidenziando nel contempo come risalga al 4 marzo 2021 la nota con la quale sono state richieste modifiche alla circolazione di alcuni treni regionali e regionali veloci nei giorni sia feriali che festivi: tutti i treni Regionali provenienti/diretti da/e per Sant’Agata Militello e Messina Centrale, si invita ad inserire la fermata commerciale di Palermo ROCCELLA, tutti i treni circolanti nelle giornate festive provenienti/diretti da/e per Sant’Agata Militello Messina Centrale, si invita ad inserire la fermata commerciale di Palermo ROCCELLA.

Poi rendere circolanti ANCHE NELLE GIORNATE FESTIVE/DOMENICALI alcuni treni Pendolari, che tra l’altro garantirebbero un servizio alle stazioni di Oliveri-Tindari, Falcone e Novara Montalbano Furnari che attualmente NON HANNO NESSUNA SOLUZIONE DI VIAGGIO :

* 12852 S.Agata Messina (nelle giornate festive/domeniche le stazioni di Oliveri T.; Falcone; Novara M.F. non sono provviste di alcuna soluzione di viaggio/servizio) renderlo circolante tutti i giorni

S.Agata Messina (nelle giornate festive/domeniche le stazioni di Oliveri T.; Falcone; Novara M.F. non sono provviste di alcuna soluzione di viaggio/servizio) 12853/12863 Messina S.Agata Palermo (renderli circolanti tutti i giorni)

Messina S.Agata Palermo 12888/12900 Palermo S.Agata M. Messina (renderli circolanti tutti i giorni)

Palermo S.Agata M. Messina *21891 Messina S.Agata (nelle giornate festive/domeniche le stazioni di Oliveri T.; Falcone; Novara M.F. non sono provviste di alcuna soluzione di viaggio/servizio) renderlo circolante tutti i giorni.

Il vice presidente del Comitato Pendolari Messina Palermo gruppo Comitato Pendolari Siciliani Francesco Mondì ringrazia il Dipartimento Trasporti Servizio 2° e Trenitalia direzione regionale Sicilia per aver accolto le richieste che sono state prospettate, dimostrando di avere a cuore le problematiche legate al trasporto ferroviario regionale ed in particolare dei pendolari.