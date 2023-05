Sant’Agata Militello, danni e allagamenti in contrada Calarco

Un fiume d’acqua piovana e fango ha invaso i piani bassi e gli scantinati di un complesso residenziale in contrada Calarco, a Sant’Agata di Militello nel pomeriggio di oggi.

Le abbondanti piogge, infatti, a causa della conformazione del terreno, si sono concentrate verso il complesso di abitazioni private, che si trova ad un livello più basso rispetto ad altre. I residenti hanno segnalato gli allagamenti alle autorità del comune.

Intanto per tutta la giornata di oggi nel centro tirrenico, si sono registrati strade trasformate in pantani e sistema di drenaggio urbano in sovraccarico. Una condizione che puntualmente interessa molti comuni del comprensorio in presenza di piogge abbondanti.