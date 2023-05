Piraino: furto e violazione della sorveglianza speciale, un’ordinanza agli arresti domiciliari e una con obbligo di dimora

Furti pluriaggravati in concorso e violazione delle prescrizioni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. A questi reati si riferisce un’ordinanza di custodia cautelare a cui hanno dato esecuzione all’alba di oggi i carabinieri della compagnia di Patti.

Le misure cautelari, che sono state emesse dal gip del Tribunale di Patti, su richiesta della procura della repubblica di Patti, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, si riferiscono a due persone, una sottoposta agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico e una all’obbligo di dimora, sul cui conto il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai due reati.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa, condotta dai Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Patti, con il supporto della Stazione di Piraino, in relazione a due distinti furti di materiale termoidraulico commessi nel trascorso mese di febbraio presso la sede di una società dichiarata fallita nell’aprile 2021.

Le indagini, che hanno tratto origine dalla denuncia-querela sporta all’inizio del mese di febbraio scorso dal curatore fallimentare della società, per i furti di materiali termoidraulici, elettrici e sanitari, per un valore complessivo pari a euro 80.000 circa, commessi, nel corso del tempo, sono state condotte tramite i tradizionali servizi di osservazione, la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona interessata e l’analisi del traffico telefonico delle utenze d’interesse.

Da qui i gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, corroborati da una perquisizione, nel corso della quale è stata ritrovata e sequestrata e anche da un capo di abbigliamento indossato da uno degli indagati all’atto della commissione di un furto. In tale contesto è emerso come uno degli indagati, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di dimora, per commettere i reati contestatigli si fosse allontanato dal comune di abituale dimora, in assenza della prevista autorizzazione.

Nel medesimo contesto, nel corso di un servizio condotto al fine di prevenire la reiterazione dei furti presso la medesima azienda e di raccogliere eventuali ulteriori elementi a supporto delle ipotesi di reato oggi contestate, all’inizio del trascorso mese di aprile, militari della Stazione Carabinieri di Piraino hanno arrestato tre soggetti per tentato furto presso la medesima azienda, nella quale si erano introdotti previa forzatura di un infisso.

Nella mattinata odierna, nel corso delle operazioni condotte per l’esecuzione della misura cautelare, i militari di questa Compagnia Carabinieri intervenuti presso una delle due abitazioni occupate dagli indagati, si sono imbattuti in un 21enne di origine romena che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi portando al seguito uno zaino, all’interno del quale i Carabinieri hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo pari a oltre 570 grammi.

Pertanto, i militari hanno arrestato – in flagranza di reato – il 21enne e sequestrato la sostanza stupefacente, che sarà inoltrata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri per le analisi qualitative e quantitative.

Al termine delle formalità di rito l’indagato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico è stato condotto presso la propria abitazione, mentre il 21enne, arrestato in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona, al pari dell’ulteriore indagato, a cui sono state notificate tutte le prescrizioni inerenti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21:00 alle 06:00 del giorno seguente, tutti i giorni, al netto di eventuali specifiche autorizzazioni.