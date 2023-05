Patti Marina, auto si ribalta in centro. Ferita una donna

Brutto incidente stradale in via generale Zuccarello a Patti Marina, dove, intorno alle 15:30 di oggi una Toyota Auris, per cause da accertare, si è ribaltata, pare dopo aver tamponato altre sue auto ferme in sosta.

Sembra che ad avere la peggio sia stata una donna, che era a bordo della Toyota, soccorsa dai sanitari del 118. Sembra che abbia riportato, fortunatamente, solo lievi ferite.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Patti e gli agenti della Polizia locale, che hanno proceduto ad effettuare ai rilievi e a regolare il traffico.