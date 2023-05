Ha un infarto sull’isola di Salina, trasportato in ospedale a Lipari dalla Guardia Costiera

L’elisoccorso, a causa del maltempo non riesce ad arrivare e allora ci pensa il personale della Guardia Costiera. E’ accaduto a Salina lo scorso 30 aprile: un uomo, colpito da infarto, doveva essere trasportato immediatamente in ospedale.

Una volta chiamati i soccorsi, è risultato indispensabile il trasporto via mare, dato che a causa del vento impervio l’elisoccorso non era autorizzato a intervenire. Subito si è mossa allora la Capitaneria di Lipari: sono stati imbarcati i medici del Pronto Soccorso dell’ospedale sulla motovedetta Sar – Search and Rescue – dislocata al Comando per dirigersi alla volta di Salina.

Una volta giunti presso la banchina di Santa Marina Salina, il personale della Guardia Costiera di Lipari ha imbarcato il paziente per portarlo poi successivamente a porto Pignataro, dove ad attenderli c’era un’autoambulanza per il successivo trasporto alla struttura sanitaria.

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari garantiscono non solo la salvaguardia della vita umana in mare ma, attraverso dedicati protocolli d’intesa con l’azienda Sanitaria provinciale di Messina, forniscono un costante e fondamentale

supporto per la comunità eoliana.