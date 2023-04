Serie C Gold: L’Orsa Barcellona espugna il Palarussello

È il mancino di Duval, all’ultimo secondo, a mettere ko la Fortitudo Messina.

Un canestro che decide gara 1 della finale play off di serie C Gold e fa festeggiare gli orsacchiotti alla 10^ vittoria consecutiva in campionato.

Le due giovani squadre si sono affrontate a viso aperto emozionando gli oltre 600 tifosi del Palarussello, 300 provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto.

Una partita senza padrone fino alla penetrazione e canestro di Duval, fortemente voluto dal Direttore Generale Renzo Crisafulli, che chiude la gara sul 82-83.

Un match vissuto sempre sul più totale equilibrio, ai canestri dell’esperto Bellomo, il miglior in campo per la squadra di coach Cavalieri, rispondevano Fernandez, Todorovic e Caroe’ che hanno chiuso la gara in doppia cifra.

Adesso l’Orsa di coach Pippo Biondo potrebbe chiudere la serie al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto mercoledì sera, 3 maggio, alle ore 20:45, eventuale gara 3 di nuovo al Palarussello sabato 6 maggio.