Sant’Agata di Militello – Controlli durante la Fiera Storica. 18enne trovato in possesso di marijuana e cocaina, segnalato in Prefettura

In occasione della tradizionale “Fiera Storica” di Sant’Agata Militello svoltasi il 28 e 29 aprile scorsi, appuntamento che richiama migliaia di persone nel comune santagatese, i Carabinieri della locale Compagnia hanno predisposto mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i servizi hanno riguardato l’area interessata dalla fiera per contrastare borseggi, truffe e spaccio di droghe, nonché l’intero territorio comunale per prevenire furti in abitazione ed effettuando posti di controllo per verificare il rispetto delle norme del codice della strada.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di oltre 90 persone e 65 veicoli, segnalando un 18enne alla Prefettura di Messina, quale assuntore di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina per uso personale. La sostanza stupefacente sequestrata pari a circa 2 grammi, è stata inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

I controlli alla circolazione stradale, inoltre, hanno permesso di riscontrare diverse violazioni al Codice della Strada per mancata revisione dei veicoli, uso del telefono cellulare alla guida e mancato rispetto della normativa sul trasporto dei bambini.