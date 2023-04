Meri’: La Stars Dance Accademy promuove il contest “W la Mamma”

Interessante contest fotografico ideato dall’associazione Stars Dance Accademy in occasione della Festa della Mamma.

Il tutto si concluderà nell’accogliente parco giochi di Meri’ nel pomeriggio del 14 maggio a partire dalle ore 17:30.

L’animazione per i bambini aprirà un evento dedicato alla Mamma, poi tanto spettacolo con balli, canzoni, poesie, musica, arte e letteratura.

Un evento da non perdere, ma soprattutto da partecipare fin da subito inviando una foto mamma/figli, con un messaggio privato, alla pagina Facebook Stars Dance Accademy, fino alle ore 00:00 del 13 maggio le foto verranno votate sulla stessa pagina e chi riceverà più like verrà premiata durante l’evento “W la Mamma” del 14 maggio 2023.

Un modo semplice per valorizzare il ruolo della Mamma, oggi sempre più impegnata in famiglia e nel lavoro quotidiano, ma nello stesso tempo un modo per staccare la spina e concedersi un momento di puro relax da trascorrere in famiglia e tra le famiglie.