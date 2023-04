Taormina: la cardiochirurgia pediatrica trasferita all’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

L’unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica lascia l’ospedale di Taormina per transitare presso l’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

Dopo 10 anni questo spostamento viene considerato uno scippo nella Perla dello Jonio, visto che dal 2010 era stati tanti gli interventi per i bambini provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria.

Della cardiochirurgia pediatrica si parla in una missiva che l’assessore regionale alla salute Giovanna Volo ha inviato al commissario straordinario dell’Asp di Messina, avente come oggetto richiesta di rinnovo convenzionamento tra l’Asp e l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

Nella lettera si evidenzia come dal 31 luglio cesseranno gli effetti contrattuali relativi alla collaborazione in ambito pediatrico esistenti tra l’Asp ed il “Bambino Gesù” e si informa come la proposta di un eventuale rinnovo dell’accordo dovrebbe essere formalizzata entro 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

L’assessore ha ricordato inoltre come, in ossequio alla programmazione ospedaliera regionale e alle previsioni contenute nell’atto aziendale, dall’1 luglio, il civico di Palermo attiverà la cardiochirurgia pediatrica con collaborazione con la fondazione gruppo San Donato.

Da qui è venuta meno l’esigenza di prorogare, oltre la sua naturale scadenza, la convenzione tra l’Asp di Messina ed il “Bambino Gesù”.