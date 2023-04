Spaccio nel centro di Taormina, 5 misure cautelari

Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Taormina, mentre per un quinto è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’accusa: spaccio ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, eseguita dagli uomini del commissariato di Taormina con la collaborazione di operatori delle squadre mobili di Messina e Catania, è l’epilogo delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e condotte dalla sezione investigativa del Commissariato di Taormina.

I cinque, secondo l’accusa, avrebbero avuto la base operativa nel centro storico della città turistica. Le cinque persone arrestate, già note alle forze dell’ordine, sono indagate per spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish.

Le indagini sono durate poco meno di sei mesi. In quel periodo è stata individuata l’abitazione di uno degli indagati, in prossimità dei locali della movida cittadina, all’interno della quale i clienti, secondo quanto sin qui emerso, potevano consumare lo stupefacente. È stato, inoltre, identificato un uomo di Catania, quale presunto canale di rifornimento dell’organizzazione.

Il GIP, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina-Direzione distrettuale antimafia, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per quattro indagati e quella dell’obbligo di dimora per il quinto. I tre taorminesi hanno rispettivamente 55, 44 e 42 anni mentre il presunto fornitore catanese, 25.