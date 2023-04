Santa Domenica Vittoria: il primo candidato a sindaco è Maurizio Mastrosimone

Elezioni amministrative a Santa Domenica Vittoria; c’è l’ufficialità per il primo candidato a sindaco: Maurizio Mastrosimone. Domani sera ci sarà la presentazione del simbolo e della squadra che lo sosterrà alle amministrative del 28 e 29 maggio prossimi.

Mastrosimone, 58 anni, attuale comandante della caserma carabinieri di Brolo e segretario generale regionale del SIM Carabinieri, è sposato ed ha tre figlie. Da sempre attivo nel sindacato dell’Arma è legato a Santa Domenica Vittoria dove ha ricoperto il ruolo di comandante della stazione carabinieri dal 1996 al 2000 e dal 2008 al 2016.

Collegata alla sua candidatura ci sarà la lista “Crescere Insieme” che sintetizza, già nel nome, il suo programma elettorale. “L’obiettivo – ha spiegato – è quello di mettere al centro i cittadini e le loro esigenze disegnando un nuovo modello di fare politica per la crescita e lo sviluppo dell’intero territorio”.

Due dei punti principali del programma elettorale di Mastrosimone sono il turismo ed i giovani. “Punteremo – ha affermato – a coinvolgere le associazioni ed i movimenti attivi sul territorio insieme ai giovani per il mantenimento e la promozione delle tradizioni locali con l’obiettivo di creare iniziative che, nell’arco dell’anno, possano incrementare il turismo e l’economia delle attività presenti sul territorio. Inoltre si vuole realizzare un polo sportivo che possa essere al servizio della comunità, ma anche un’attrazione per compagini sportive di alto livello che potranno scegliere gli impianti di Santa Domenica Vittoria per la preparazione atletica. L’idea complessiva di rilancio turistico si fonda quindi su un concetto di mercato di beni e di servizi, dove il comune si configura come promotore di tutte le risorse comunque presenti sul territorio, valorizzandole ulteriormente e rendendoli maggiormente accessibili e fruibili”.

Un ulteriore impegno della quadra che sostiene la candidatura di Maurizio Mastrosimone è quello di completare l’iter per l’approvazione del piano regolatore generale definendo le linee guida per lo sviluppo del territorio, il recupero del centro storico e la realizzazione di opere per il miglioramento dello stile di vita dei cittadini.

“Si vuole puntare – ha detto il candidato sindaco – anche a creare le condizioni per l’insediamento di nuove imprese per la produzione e la commercializzazione di prodotti dell’agro-alimentare, la produzione e la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del territorio. Siamo consapevoli che ci troviamo in un periodo difficile post pandemia per questo lavoreremo per valorizzare al massimo le risorse sociali, patrimoniali, produttive e culturali del territorio attraverso la partecipazione di tutti, indirizzando l’azione amministrativa per intercettare le risorse comunitarie, i fondi regionali e ogni altra possibile opportunità per dare concreta attuazione alle nostre idee di sviluppo”.