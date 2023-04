Milazzo – Dal 28 aprile al 1° maggio al via la terza edizione della City Nature Challenge

Da oggi, venerdì 28 aprile 2023 comincia la City Nature Challenge. Lo scorso anno durante l’edizione 2022 dell’evento, Milazzo è stata eletta città con maggiore biodiversità d’Italia. Anche quest’anno la Guardia di Finanza sosterrà l’iniziativa grazie al Ten. Simone Ruggeri, Comandante della Sezione Operativa Navale di Milazzo. Grazie al supporto di cittadini e associazioni, Milazzo non solo si è classificata al primo posto in Italia, ma è entrata nella top 10 in Europa e si è posizionata 43esima al mondo!

Sono state effettuate ben 10.000 osservazioni e censite oltre 1.500 specie! Abbiamo superato anche città con milioni di abitanti come Città del Messico, Londra, Berlino e Chicago!

La “City Nature Challenge” è un’iniziativa internazionale di promozione della biodiversità in cui vengono raccolte osservazioni naturalistiche attraverso una gara svolta tra città di tutto il mondo, organizzata a Milazzo dal MuMa Museo del Mare Milazzo.

Quest’anno l’evento si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio all’interno dei confini comunali (sia a terra che in mare) attraverso la “Citizen Science” ovvero la “scienza dei cittadini”. La gara ha visto cioè la partecipazione di tutti i cittadini per fotografare piante SPONTANEE e animali SELVATICI in città e in natura, per poi identificarli attraverso il caricamento delle foto sull’App iNaturalist con la finalità di raccogliere dati che verranno in seguito utilizzati dagli scienziati per conoscere la biodiversità presente. Quest’ultima è il termometro per capire lo stato di salute dell’ambiente. Per un giorno ogni normale cittadino si è trasformato in uno scienziato! Sono stati coinvolti infatti tutti i cittadini (giovani e adulti) per un BioBlitz dove si è imparato a conoscere le bellezze naturali del territorio attraverso un gioco divertente.

Il Biologo Carmelo Isgro, sottolinea: “Noi tutti siamo felicissimi di ripetere questa iniziativa anche quest’anno, l’anno scorso Milazzo si è classificata al primo posto in Italia, nella top 10 in Europa e 43esima al mondo. Abbiamo effettuato ben 10.000 osservazioni e censite oltre 1.500 specie. Abbiamo superato anche città con milioni di abitanti come Città del Messico, Londra, Berlino e Chicago!”

Angela Serena Lo Conti